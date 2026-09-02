Campo Grande recebe, entre os dias 14 e 18 de setembro, a II Semana da Construção Civil, evento gratuito que reunirá profissionais, empresários, estudantes, gestores públicos e representantes do setor para discutir temas como planejamento de obras, engenharia de custos, urbanismo, sustentabilidade, licenciamento e mobilidade. As incrições são feitas pela internet, neste link.

A programação será realizada na Faculdade SENAI da Construção e começa no dia 14, às 18h30. Na abertura, às 19h30, haverá a palestra “Por que os Cronogramas furam?”, com Aldo Dórea Mattos, especialista em Engenharia de Custos e Planejamento de Obras.

Ao longo dos cinco dias, serão realizadas palestras e mesa-redonda sobre parcelamento do solo, aprovação de projetos, custos e eficiência, Habite-se Declaratório, licenciamento ambiental, arborização urbana, sinalização viária e impactos das construções na mobilidade.

O evento é realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semades, em parceria com Senai/MS, Sebrae/MS e Mútua-MS, com apoio de entidades ligadas à construção civil.

Serviço:

II Semana da Construção Civil

Data: 14 a 18 de setembro

Local: Faculdade SENAI da Construção – Av. Rachid Neder, esquina com Rua Caxias do Sul, Coronel Antonino

Inscrições: gratuitas.