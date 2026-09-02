Oportunidade
Campo Grande recebe Semana da Construção Civil de 14 a 18 de setembro
Evento gratuito reúne profissionais, empresários e estudantes com palestras sobre obras, urbanismo, custos, sustentabilidade e mobilidade
Campo Grande recebe, entre os dias 14 e 18 de setembro, a II Semana da Construção Civil, evento gratuito que reunirá profissionais, empresários, estudantes, gestores públicos e representantes do setor para discutir temas como planejamento de obras, engenharia de custos, urbanismo, sustentabilidade, licenciamento e mobilidade. As incrições são feitas pela internet, neste link.
A programação será realizada na Faculdade SENAI da Construção e começa no dia 14, às 18h30. Na abertura, às 19h30, haverá a palestra “Por que os Cronogramas furam?”, com Aldo Dórea Mattos, especialista em Engenharia de Custos e Planejamento de Obras.
Ao longo dos cinco dias, serão realizadas palestras e mesa-redonda sobre parcelamento do solo, aprovação de projetos, custos e eficiência, Habite-se Declaratório, licenciamento ambiental, arborização urbana, sinalização viária e impactos das construções na mobilidade.
O evento é realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Semades, em parceria com Senai/MS, Sebrae/MS e Mútua-MS, com apoio de entidades ligadas à construção civil.
Serviço:
II Semana da Construção Civil
Data: 14 a 18 de setembro
Local: Faculdade SENAI da Construção – Av. Rachid Neder, esquina com Rua Caxias do Sul, Coronel Antonino
Inscrições: gratuitas.