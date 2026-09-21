A Energisa, em parceria com o Senai, está com 33 vagas abertas para jovens de 18 a 24 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho e receber qualificação profissional em Mato Grosso do Sul. As inscrições seguem até 30 de setembro.

O programa oferece duas opções de formação técnica: Eletrotécnica e Logística. Para participar, é necessário ter ensino médio completo e disponibilidade para atuar de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Os jovens trabalham na empresa pela manhã e participam das aulas teóricas no Senai à tarde.

As atividades têm início previsto para novembro e os selecionados terão direito a vale-transporte, vale-alimentação e remuneração compatível com o mercado.

Durante o processo seletivo, os candidatos poderão indicar a área de formação de acordo com seus interesses e disponibilidade.

Segundo a Energisa, o programa também busca formar novos profissionais para o setor elétrico. Os interessados podem se inscrever através do link: https://grupoenergisa.gupy.io/jobs/12469460.