A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 823 vagas de emprego nesta quinta-feira (8), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 115 funções, com destaque para os cargos de auxiliar de limpeza, atendente de lanchonete e operador de caixa.

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza, com 119 oportunidades; atendente de lanchonete, com 70; operador de caixa, com 62; auxiliar de linha de produção, com 55; e atendente de lojas e mercados, com 32.

Do total de vagas disponíveis, 494 não exigem experiência profissional, distribuídas em 51 funções. Entre elas estão auxiliar de limpeza, com 94 postos; atendente de lanchonete, com 70; auxiliar de linha de produção, com 50; e operador de caixa, com 32.

A Funsat também disponibiliza 57 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), em nove funções. As oportunidades incluem auxiliar de linha de produção, empacotador, repositor de mercadorias e assistente administrativo.

Há ainda cinco vagas temporárias, sendo duas para ajudante de obras, duas para cozinheiro geral e uma para analista financeiro.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 13h, com os documentos pessoais.

A fundação orienta os trabalhadores a manterem o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde também é possível consultar as oportunidades disponíveis.