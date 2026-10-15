A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 805 vagas de emprego nesta quinta-feira (15), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 121 funções, com destaque para auxiliar de limpeza, operador de caixa e atendente de lanchonete.

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza, com 91 oportunidades, operador de caixa, com 73, atendente de lanchonete, com 70, auxiliar de linha de produção, com 55, e repositor de mercadorias, com 23. Também há vagas para motorista de ônibus urbano (20), vendedor interno (18), auxiliar de cozinha (18), frentista (17) e pedreiro (16).

Para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência profissional, são oferecidas 482 vagas em 55 funções. Entre elas estão atendente de lanchonete (70), auxiliar de limpeza (64), auxiliar de linha de produção (50), operador de caixa (43) e atendente de lojas e mercados (20).

O painel também reúne 50 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas em oito funções, além de 20 oportunidades temporárias em nove ocupações.

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 13h, com documentos pessoais. A fundação orienta os candidatos a manterem o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde também é possível consultar as oportunidades disponíveis.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.