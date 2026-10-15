O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) abriu processo seletivo para estudantes de nível superior, com bolsa de R$ 1.020 e auxílio-transporte. A seleção prevê formação de cadastro de reserva para atuação na sede do tribunal, em Campo Grande.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 12h do dia 29 de outubro, pelo site do CIEE. A prova também é on-line e deve ser realizada dentro do mesmo prazo, inclusive no momento da inscrição.

Podem participar alunos a partir do terceiro semestre dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Informática, Psicologia e Publicidade e Propaganda.

A jornada de estágio será de cinco horas por dia, totalizando 25 horas semanais.

A prova terá 20 questões de múltipla escolha, divididas entre Língua Portuguesa, Conhecimentos Gerais e Informática. Para avançar na seleção, o candidato precisa acertar pelo menos metade das questões.

O gabarito provisório será divulgado em 30 de outubro, enquanto a classificação definitiva está prevista para 11 de dezembro.