Um homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (8), no município de Inocência, acusado de violência doméstica. Ele é suspeito de agredir a esposa, com quem mantém um relacionamento há cerca de 29 anos, provocando ferimentos na região do rosto da vítima.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu após o casal iniciar uma discussão motivada pelo uso de um veículo que pertence à mulher. Durante o desentendimento, o suspeito arremessou uma bomba d’água que estava manuseando contra a companheira, atingindo e lesionando gravemente o olho dela.

A vítima sofreu sangramentos devido ao impacto do objeto e precisou ser socorrida por um familiar, que a encaminhou às pressas para o Hospital Municipal da cidade. Logo após receber o relato da agressão e o prontuário médico, os policiais iniciaram diligências e conseguiram capturar o agressor ainda na região.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Inocência, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada no âmbito da violência familiar. Ele passou pelos procedimentos legais cabíveis e permanece recolhido nas celas da unidade, ficando à disposição do Poder Judiciário.