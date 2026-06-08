Polícia
Homem é preso em Inocência após agredir esposa com bomba d’água
Fato aconteceu após uma situação envolvendo uma briga por carro
Um homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (8), no município de Inocência, acusado de violência doméstica. Ele é suspeito de agredir a esposa, com quem mantém um relacionamento há cerca de 29 anos, provocando ferimentos na região do rosto da vítima.
De acordo com as investigações, o crime aconteceu após o casal iniciar uma discussão motivada pelo uso de um veículo que pertence à mulher. Durante o desentendimento, o suspeito arremessou uma bomba d’água que estava manuseando contra a companheira, atingindo e lesionando gravemente o olho dela.
A vítima sofreu sangramentos devido ao impacto do objeto e precisou ser socorrida por um familiar, que a encaminhou às pressas para o Hospital Municipal da cidade. Logo após receber o relato da agressão e o prontuário médico, os policiais iniciaram diligências e conseguiram capturar o agressor ainda na região.
O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Inocência, onde foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal qualificada no âmbito da violência familiar. Ele passou pelos procedimentos legais cabíveis e permanece recolhido nas celas da unidade, ficando à disposição do Poder Judiciário.