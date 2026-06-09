Menino, de 6 anos, foi encontrado sozinho acompanhado por dois cachorros em uma casa na rua Manoel Moreira, no bairro Coronel Antonino, na noite desta segunda-feira, dia 8, em Campo Grande.

Vizinhos conseguiram resgatar a criança e do comida, pois ele estava com fome. A Polícia Militar foi acionada e cerca de duas horas depois, a mãe, de 23 anos, e o padrasto, de 32 anos, chegaram pelo local. Eles, segundo informações do boletim de ocorrência, informaram que saíram 'pra comprar pizza', mas voltaram sem nada.

O Conselho Tutelar foi acionado e esteve no local acompanhando o desfecho da ocorrência.

Todos foram encaminhados para a delegacia de plantão, onde o caso foi registrado como abandono de incapaz e maus-tratos.