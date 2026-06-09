A Polícia Civil e a Sejusp, em parceria com a prefeitura local, inauguraram nesta segunda-feira (8) a Sala Lilás de Fátima do Sul. O novo espaço é a 67ª unidade ativada no Estado e a décima estrutura de acolhimento especializado entregue apenas no ano de 2026.

A sala foi projetada para oferecer atendimento humanizado e privativo para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. No local, as moradoras do município contarão com escuta qualificada de agentes preparados e encaminhamento imediato para a rede de proteção e assistência social.

Com a inauguração em Fátima do Sul, o Governo do Estado avança na meta de cobrir os 79 municípios sul-mato-grossenses com o serviço.

A nova unidade fortalece a rede de enfrentamento à violência de gênero e amplia o acesso aos mecanismos de segurança pública no interior.