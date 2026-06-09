Uma briga envolvendo dois homens terminou com um sendo socorrido em estado grave, após ser esfaqueado na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, no começo da tarde desta terça-feira, dia 9.

Informações repassadas para a reportagem, apontam que o suspeito foi preso em flagrante por uma equipe da Decon, da Polícia Civil, que realizava uma ação na região central, próximo ao ocorrido.

A Polícia Militar também participou da prisão e isolou a área para que a vítima pudesse ser atendida pelo Corpo de Bombeiros. O homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

O suspeito foi levado para a delegacia e deve ser autuado por tentativa de homicídio.