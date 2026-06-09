O homem morto durante confronto com uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (8), em Sidrolândia, foi identificado preliminarmente como Matheus, conhecido pelo apelido de “Gordão”.

De acordo com o site Sidro News, as primeiras informações apontam que ele seria suspeito de envolvimento no assassinato de Thalis Eduardo Assis de Souza, de 26 anos, ocorrido recentemente no município de Maracaju.

Matheus chegou a ser socorrido pela própria equipe policial e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sidrolândia, mas não resistiu aos ferimentos.

As circunstâncias do confronto ainda estão sendo apuradas pelas autoridades e, até o momento, não foram divulgados mais detalhes.