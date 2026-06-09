Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar cumpriu vários mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (9), em São Gabriel do Oeste.

A ação faz parte da investigação que apura a execução de Maxwel Vinicius dos Santos, de 19 anos, assassinado a tiros no dia 31 de maio.

As ordens judiciais foram cumpridas em diferentes endereços de suspeitos ligados ao crime, que aconteceu no interior de uma residência na Rua das Garças. Durante as buscas, as equipes apreenderam celulares, dispositivos eletrônicos e objetos que passarão por perícia para ajudar a fechar o quebra-cabeça do homicídio.

De acordo com as autoridades policiais, a principal linha de investigação aponta que a execução do jovem possui relação direta com a disputa por território entre organizações criminosas na região.

O inquérito segue em andamento na Delegacia de Polícia Civil do município sob sigilo.