A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 174 quilos de maconha durante uma abordagem realizada nesta segunda-feira (8), em Três Lagoas. Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas. No veículo, também estava o bebê dela, com menos de um mês de idade.

Segundo a PRF, a ocorrência teve início durante fiscalização na região, quando os policiais deram ordem de parada a um Chevrolet/Celta. A motorista não obedeceu e iniciou fuga, sendo realizado acompanhamento tático até a parada do veículo.

Ainda conforme a PRF, após ser interceptada, a condutora desceu do carro com o bebê no colo e teria confessado o transporte de entorpecentes. No interior do automóvel, foram encontrados 154,4 quilos de maconha e 20,4 quilos de skunk, totalizando 174,8 quilos de drogas.

Durante a ação, um segundo veículo, um Ford/Ka, se aproximou do local. A condutora também teria admitido envolvimento, afirmando que acompanhava o transporte da carga ilícita.

As duas mulheres relataram aos policiais que teriam pego o veículo com a droga em Nova Casa Verde e que o destino final seria o município de Bauru (SP). As suspeitas foram presas e encaminhadas para a Polícia Civil em Três Lagoas.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação do bebê.

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