Quatro pessoas foram presas em flagrante por furto de energia elétrica durante a Operação Luz Legal, deflagrada na manhã desta terça-feira (9), no município de Maracaju. A força-tarefa mobilizou três equipes da Polícia Civil, peritos criminais e 15 equipes técnicas da concessionária Energisa.

A operação inspecionou 42 imóveis que haviam sido mapeados pelo setor de inteligência com fortes indícios de fraudes no consumo. Desse total, os agentes confirmaram e desmantelaram ligações clandestinas, os populares "gatos", em oito pontos vistoriados da cidade.

Os quatro responsáveis pelas irregularidades foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju e autuados em flagrante.

De acordo com a Energisa, somente no ano de 2025 as fraudes tratadas em todo o estado desviaram energia suficiente para abastecer cerca de 200 mil residências por um ano.