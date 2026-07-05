Dois homens, até o momento não identificados, morreram em um confronto com uma equipe do Batalhão de Choque, na tarde deste domingo, dia 5, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande.

Informações preliminares repassadas para a reportagem apontam que os indivíduos se negaram a abordecer a ordem de parada enquanto estavam em um veículo. Diante da situação, eles se armaram e tentaram atirar contra os militares.

No entanto, a equipe do Choque rapidamente percebendo a ameaça, reagiu e neutralizou os dois suspeitos. Ambos foram socorridos a uma unidade hospitalar, porém, não resistiram.

O Batalhão de Choque atua na região reforçando a segurança da fronteira com a Bolívia, principalmente em virtude dos recentes acontecimentos, incluindo a morte de um policial militar.

Autoridades são aguardadas para o local para os procedimentos de praxe.