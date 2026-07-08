Pela manhã desta quarta-feira, dia 8, o FICCO-PB (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) deflagrou a operação Consigliere, mirando um grupo investigando por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

A ação conta com 200 policiais de diversas forças para cumprimento de 46 mandados de busca e de 13 de prisão temporária nos municípios de João Pessoa/PB, de Campina Grande/PB, de Conde/PB, de Lagoa Seca/PB, de Ponta Porã/MS, de São Paulo/SP, de São Caetano do Sul/SP e de Igaratá/SP, expedidos pelo Poder Judiciário da Paraíba.

As investigações seguem para apurar os crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de capitais e outros delitos correlatos identificados no curso do inquérito policial.

A ação está inserida no âmbito da Operação Força Integrada III, iniciativa nacional realizada simultaneamente em 15 estados da Federação.