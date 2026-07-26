Polícia
AGORA: Casas são destruídas por fogo e suspeita é de incêndio criminoso no Cerejeiras
Caso aconteceu após uma suposta rixa envolvendo dois suspeitos
Duas casas foram incendiadas e ficaram destruídas na noite deste sábado, dia 25, no Jardim Cerejeiras, em Campo Grande.
A principal suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, já que uma das ocupantes do imóvel teria relatado para o JD1, que existia uma rixa antiga.
Ela aponta pelo menos dois suspeitos de terem praticado o crime.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou cerca de 1.500 litros de água para conter as chamas.
Ainda conforme apurado pela reportagem, a Polícia Científica e a Polícia Militar foram acionadas devido a suspeito de crime.