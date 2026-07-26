Duas casas foram incendiadas e ficaram destruídas na noite deste sábado, dia 25, no Jardim Cerejeiras, em Campo Grande.

A principal suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, já que uma das ocupantes do imóvel teria relatado para o JD1, que existia uma rixa antiga.

Ela aponta pelo menos dois suspeitos de terem praticado o crime.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou cerca de 1.500 litros de água para conter as chamas.

Ainda conforme apurado pela reportagem, a Polícia Científica e a Polícia Militar foram acionadas devido a suspeito de crime.