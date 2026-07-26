O segurança Jeferson Cândido da Silva foi morto a tiros na noite de sexta-feira (24), em um estabelecimento comercial na Avenida Rio Grande do Norte, em Chapadão do Sul. A vítima foi atingida por disparos na região da cabeça, chegou a ser socorrida por pessoas que estavam no local e levada ao Hospital Municipal, mas já deu entrada na unidade sem sinais vitais.

Segundo as primeiras informações, um homem se aproximou de Jeferson e efetuou os disparos antes de fugir. Equipes das polícias Militar e Civil atenderam a ocorrência, isolaram a área e iniciaram as investigações. Até o momento, a autoria e a motivação do crime não foram divulgadas.

Após o homicídio, familiares e amigos iniciaram uma campanha para arrecadar recursos destinados ao translado do corpo até a cidade de Messias (AL), onde será realizado o sepultamento.

A mobilização, divulgada nas redes sociais com a mensagem "Ajude a levar Jeferson de volta para casa", informa que o custo do translado e dos serviços funerários é de R$ 22 mil. Até o momento, foram arrecadados R$ 10 mil, e a família ainda busca R$ 12 mil para cobrir as despesas.

As doações podem ser feitas por meio da chave Pix givaldosilva230@gmail.com.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.