Polícia
Corpo carbonizado é encontrado em banheiro de balneário em Naviraí
Vítima ainda não foi identificada e Polícia Civil investiga o caso
O corpo de um homem não identificado foi localizado totalmente carbonizado na tarde deste domingo, em Naviraí. O achado ocorreu no interior de um dos banheiros das dependências do Balneário Municipal da cidade.
A Polícia Militar foi acionada logo após a descoberta e isolou o local para preservar a cena do crime. A medida garantiu a segurança da área até a chegada das equipes da Polícia Civil e do Núcleo de Perícia Técnica.
Peritos criminais realizaram os primeiros levantamentos e a coleta de evidências para auxiliar no trabalho investigativo. Avaliações preliminares indicam que a vítima seja uma pessoa adulta do sexo masculino.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, que assumiu a condução dos trabalhos. As apurações buscam determinar a identidade exata da vítima e esclarecer as circunstâncias do fato.
A polícia pede que informações que ajudem a identificar o homem ou apontem suspeitos sejam repassadas de forma anônima. O espaço público passou por varredura em busca de novos vestígios.