Policiais militares do Batalhão de Choque prenderam um jovem de 25 anos suspeito de tráfico de drogas na noite de terça-feira (18), no Parque do Lageado, em Campo Grande. O suspeito também tinha um mandado de prisão em aberto por roubo.

A equipe da ROTAC patrulhava a região quando recebeu denúncias sobre a venda de entorpecentes em frente a uma casa. Ao notar a chegada da viatura, o homem tentou fugir pulando muros de imóveis vizinhos, mas acabou cercado e detido.

Durante a abordagem, o suspeito confessou a comercialização de drogas e indicou o local onde guardava os produtos. Nas buscas, os militares apreenderam 127 porções de cocaína, 129 porções de maconha, dois celulares e R$ 597 em espécie.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados para a Depac Cepol, onde o flagrante foi registrado. As substâncias recolhidas foram enviadas à Denar para perícia e o prejuízo ao crime foi estimado em R$ 5 mil.

A ação reforça a atuação do Batalhão de Choque no combate ao tráfico de drogas na Capital. Somente em 2026, a unidade especializada da Polícia Militar já retirou mais de 12,5 toneladas de entorpecentes de circulação em Mato Grosso do Sul.