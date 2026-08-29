Miguel Ferreira Rodrigues, de 20 anos, conhecido pelo vulgo 'Menor', foi assassinado durante a guerra entre facções criminosas na noite desta sexta-feira, dia 28, em um parque em Maracaju, horas após ganhar liberdade da Justiça.

Ele havia sido liberado durante uma audiência de custódia, já que durante a quinta-feira, dia 27, ele havia sido preso em flagrante portando drogas. Mas, em decisão judicial, ele foi liberado no final da tarde de sexta-feira.

'Menor' estava com a família no parque, quando pelo menos três indivíduos desembarcaram de um veículo e um deles foi em direção a vítima portando um revólver e disparando na sequência. A vítima tentou correr, mas foi cercada pelo segundo atirador que efetuou novos disparos. Ao tentar correr, Miguel caiu no leito de um córrego que cruza o parque.

Ainda segundo divulgado pelo site Maracaju Speed, um dos atiradores chegou a entrar no leito do córrego e dar o tiro de 'confere' à queima-roupa. Na saída do parque, ainda conforme o site local, os suspeitos gritaram a sigla do 'PCC' e gritaram 'Aqui é o 15', em alusão também a facção criminosa paulista.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e solicitou ajuda do Corpo de Bombeiros para retirar o corpo da córrego. A Polícia Civil e a Polícia Científica realizaram os procedimentos de praxe.

O caso é investigado como homicídio qualificado.