A Polícia Civil de Bataguassu identificou quatro pessoas envolvidas no furto de uma motocicleta ocorrido no município, sendo dois adultos e dois adolescentes. Parte das peças da Honda CG 160 também foi recuperada durante as investigações.

Entre os itens encontrados estão um escapamento e duas peças conhecidas como “bacalhau”. Segundo a investigação, os componentes chegaram a ser entregues a terceiros como pagamento de uma dívida.

A polícia agora procura as demais peças da motocicleta e busca identificar outras pessoas que possam ter participado da venda ou recebido os componentes.

Os dois adultos poderão responder por furto, associação criminosa e corrupção de menores, enquanto os adolescentes terão as medidas previstas na legislação específica.