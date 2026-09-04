Quase 60 quilos de cocaína e pasta base foram apreendidos pela Polícia Militar Rural durante uma abordagem na BR-262, em Terenos, nesta sexta-feira (4). A droga estava escondida em compartimentos preparados no interior de um veículo e, segundo a polícia, a apreensão representa um prejuízo de mais de R$ 3,5 milhões ao tráfico.

A abordagem ocorreu nas proximidades do Restaurante Redondo, depois que os policiais perceberam que um carro branco circulava com a suspensão excessivamente baixa. Durante o acompanhamento, o comportamento do motorista também levantou suspeitas. Já na região de Terenos, após o Cachoeirão, os militares abordaram o veículo e encontraram informações contraditórias apresentadas pelo condutor e pela passageira.

Uma consulta aos sistemas policiais apontou ainda que o automóvel havia passado recentemente pela Bolívia. Durante a vistoria, os militares identificaram alterações nos bancos traseiros e sentiram forte odor de massa plástica e graxa. Ao verificarem o encosto, encontraram tabletes de entorpecentes escondidos em um compartimento preparado para o transporte.

Na Delegacia de Polícia Civil de Terenos, uma inspeção mais detalhada revelou outros fundos falsos no carro. Ao todo, foram localizados 23 tabletes de cocaína prensada, com 24,284 quilos, e 34 tabletes de pasta base, que totalizaram 35,306 quilos. A carga completa somou 59,590 quilos.

Aos policiais, o motorista contou que havia recebido o veículo em Ladário e que ganharia R$ 5 mil para levá-lo até Campo Grande. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Terenos, juntamente com a passageira e o veículo. O prejuízo estimado ao crime organizado foi calculado em R$ 3,5 milhões.