A rede de Supermercados Mister Júnior lamentou, em nota oficial, o desabamento da obra de um hipermercado no bairro Aero Rancho, em Campo Grande, ocorrido na sexta-feira (4). O acidente causou a morte dos trabalhadores Willian Douglas Souza Cabral, de 39 anos, e Joel da Silva Oliveira, de 40 anos.

Segundo a empresa, a obra é executada por uma empresa terceirizada. Na nota, o Mister Júnior informou que acompanha de perto a situação em relação às vítimas e aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades.

“NOTA OFICIAL

O Mister Júnior lamenta profundamente o acidente ocorrido nessa sexta-feira, dia 04 de setembro, na obra que é executada por uma empresa terceirizada. Desde o ocorrido, acompanha de perto a situação em relação às vítimas e aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades.

Equipe MISTER JÚNIOR”, diz o comunicado.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Científica e do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul) foram mobilizadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. As investigações seguem.

Reprodução | Redes Sociais

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