Um passageiro uruguaio, de 48 anos, foi retirado de um ônibus de viagem pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (8), após causar transtornos durante o trajeto e discutir com outros passageiros em Campo Grande.

O homem estaria alterado, falando em tom elevado, recusando-se a permanecer sentado e chegou a acender um cigarro dentro do coletivo.

Consta no boletim de ocorrência, o ônibus pertence à Eucatur e havia saído de Lucas do Rio Verde (MT) com destino a Cascavel (PR). Conforme relatos do motorista e de uma testemunha, o comportamento do passageiro passou a prejudicar o andamento da viagem, levando a equipe a ser acionada quando o coletivo chegou a uma parada na Vila Carvalho.

Ainda de acordo com o boletim, a situação se agravou no momento em que Fabian desembarcou. O homem teria ameaçado arremessar uma garrafa, o que deixou os demais passageiros preocupados. Diante do cenário, os policiais orientaram que ele deixasse o veículo para que a viagem pudesse continuar.

Inicialmente o uruguaio não teria acatado integralmente as orientações, mas acabou sendo conduzido até a delegacia, onde assinou um termo e o caso foi registrado como perturbação de sossego.