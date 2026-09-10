Luany Beatriz Moraes morreu durante um grave acidente nesta terça-feira, dia 9, na BR-060, em Camapuã. Ela viaja com o marido e os dois filhos para uma consulta de um dos filhos em Campo Grande.

O acidente aconteceu no momento em que o condutor do veículo em que a família estava tentou realizar uma ultrapassagem, mas acabou colidindo na lateral de uma carreta.

O impacto maior foi no lado do passageiro, onde justamente estava Luany. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

Segundo o site O Correio News, o marido da jovem e as duas crianças saíram ilesas do acidente. A vítima era moradora de Chapadão do Sul.

Após os procedimentos necessários, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim.