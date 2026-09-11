O adolescente Raphael Deiner Santos Barbosa, de 17 anos, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira, dia 10, no bairro São Bento, em Sidrolândia.

Dois suspeitos usaram bicicletas para chegar até o local onde o garoto estava e ao visualizarem a vítima, dispararam várias vezes.

Mesmo tentando fugir, Raphael caiu na rua Américo Carlos Costa, próximo a residência da própria mãe.

Conforme o site Noticidade, o Corpo de Bombeiros chegou ao local para prestar socorro, mas o adolescente já estava sem os sinais vitais.

O caso deverá ser investigado como homicídio e busca saber a autoria e a motivação.