O ciclista Edinei Machado Cavalcante, de 30 anos, morreu após ser atingido por uma Toyota SW4 na madrugada deste sábado (12), em Dourados, a 250 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Natal, na Vila Industrial.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Conforme o registro policial, o motorista da SW4, Fabio Pinto Raitman, seguia pela Avenida Marcelino Pires, no sentido oeste-leste, quando teria visto o ciclista trafegando pela Rua Natal, no sentido norte-sul.

Segundo o relato apresentado à polícia, Edinei entrou na avenida e, ao perceber a aproximação da bicicleta, o motorista tentou frear e desviar o veículo, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o ciclista foi atingido pela SW4. O veículo ainda percorreu alguns metros antes de parar.

O motorista e a passageira que estavam na caminhonete acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e as autoridades e permaneceram no local aguardando o atendimento.

Quando a equipe de socorro chegou, Edinei já estava morto. A Polícia Militar fez o isolamento da área para preservar o local do acidente até a chegada da Perícia Criminal e da equipe da Polícia Científica.

As circunstâncias da colisão serão apuradas durante a investigação.