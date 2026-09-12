Polícia
Motorista tenta frear, mas não evita colisão que mata ciclista em cruzamento de Dourados
Edinei Machado Cavalcante, de 30 anos, foi atingido por uma Toyota SW4 na madrugada deste sábado (12), na Avenida Marcelino Pires
O ciclista Edinei Machado Cavalcante, de 30 anos, morreu após ser atingido por uma Toyota SW4 na madrugada deste sábado (12), em Dourados, a 250 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Marcelino Pires com a Rua Natal, na Vila Industrial.
A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Conforme o registro policial, o motorista da SW4, Fabio Pinto Raitman, seguia pela Avenida Marcelino Pires, no sentido oeste-leste, quando teria visto o ciclista trafegando pela Rua Natal, no sentido norte-sul.
Segundo o relato apresentado à polícia, Edinei entrou na avenida e, ao perceber a aproximação da bicicleta, o motorista tentou frear e desviar o veículo, mas não conseguiu evitar a colisão.
Com o impacto, o ciclista foi atingido pela SW4. O veículo ainda percorreu alguns metros antes de parar.
O motorista e a passageira que estavam na caminhonete acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e as autoridades e permaneceram no local aguardando o atendimento.
Quando a equipe de socorro chegou, Edinei já estava morto. A Polícia Militar fez o isolamento da área para preservar o local do acidente até a chegada da Perícia Criminal e da equipe da Polícia Científica.
As circunstâncias da colisão serão apuradas durante a investigação.