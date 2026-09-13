Uma cobrança de dívida terminou em troca de tiros no início da tarde deste domingo (13), na esquina das ruas Bataguassu e Rio Negro, na Vila Margarida, em Campo Grande. Segundo a Polícia Militar, um homem apontado como agiota foi até uma residência em uma motocicleta para cobrar uma dívida, e um dos familiares que estava no imóvel reagiu armado. Durante o confronto, quatro disparos atingiram a casa.

Ainda conforme a PM, o familiar que estava na residência não possui porte nem registro da arma usada na ocorrência e foi encaminhado para a delegacia. O homem que teria ido fazer a cobrança deixou o local de motocicleta após os disparos. Apesar da quantidade de tiros, ninguém ficou ferido. A ocorrência é tratada inicialmente como tentativa de homicídio.

A movimentação mobilizou três viaturas da Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Choque e a Perícia Criminal. O imóvel foi cercado durante os primeiros levantamentos e os peritos recolheram cartuchos encontrados em frente à residência. A casa também apresentava marcas provocadas pelos disparos.

Moradores relataram ter ouvido uma sequência de tiros. Um deles contou que, inicialmente, pensou que o barulho fosse de fogos de artifício. Outro vizinho afirmou ter escutado cerca de 10 a 12 disparos, em mais de uma sequência. A residência é conhecida na região por funcionar como ponto de venda de frango aos finais de semana, e moradores disseram que o proprietário vive há anos no local e é considerado tranquilo. A motivação da cobrança, os detalhes da dívida e as circunstâncias da troca de tiros serão investigados pela Polícia Civil.