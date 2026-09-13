Um homem, ainda sem identificação, foi encontrado morto a tiros por volta das 2h deste domingo (13), na Rua Clineu da Costa Moraes, no Jardim Leblon, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído na rua, com marcas de tiros nas regiões do tórax e abdômen. Um dos disparos teria transfixado o corpo e o projétil foi localizado no local.

Uma testemunha disse ter ouvido os disparos e, depois, visto possivelmente um Chevrolet Onix branco passando pelo local, mas não conseguiu observar outras características. Outro relato mencionou uma caminhonete, sem especificar o modelo.

Câmeras de monitoramento em imóveis próximos foram identificadas, mas as imagens não puderam ser recolhidas durante a madrugada. O caso foi registrado na Depac Cepol e será investigado.