Nem mesmo a chuva que caiu sobre Água Clara, na manhã desta segunda-feira, dia 14, impediu o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do Ministério Público a cumprir uma operação.

Ainda não há informações detalhadas sobre quantos mandados estão sendo cumpridos, mas a princípio, endereços ligados à ex-secretária de Finanças Denise Medis, à servidora Ana Carla Benette e ao empresário Humberto Marques, foram visitados pelos agentes.

Conforme informações, tanto Denise, como Ana Carla, já foram alvos de outra operação do Ministério Público - a Operação Malebolge -, onde ambas foram denunciadas.

Denise, segundo o portal Alerta Água Clara, integrou o primeiro escalão como secretária municipal de Finanças. Já Ana Carla, embora concursada como professora, estava lotada na Secretaria de Educação e exercia atribuições ligadas às compras da pasta.

O Batalhão de Choque prestou auxílio durante o cumprimento de mandados.