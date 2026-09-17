Campo-grandense, de 47 anos, perdeu pouco mais de R$ 1,3 mil após ser ameaçado por uma pessoa que se apresentou como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC), em Campo Grande. O caso foi registrado como extorsão na quarta-feira (16), na Vila Sobrinho.

Segundo o registro policial, a vítima havia acessado um site de acompanhantes no dia anterior e conversado com uma mulher sobre um possível programa, mas afirmou que não chegou a fechar o encontro.

No dia seguinte, recebeu mensagens pelo WhatsApp de uma pessoa que dizia ser o “disciplina do PCC” e afirmou que o nome dele estaria em uma suposta “lista negra” da organização. O criminoso ainda teria dito que havia uma cobrança contra a vítima e exigido dinheiro para retirar seu nome do chamado “caderno preto”.

Assustado após o suspeito informar dados pessoais e dizer que sabia onde ele morava, o homem realizou dois pagamentos via Pix, que totalizaram R$ 1,3 mil. Depois da transferência, novas mensagens teriam sido enviadas exigindo mais R$ 2 mil, sob a alegação de que seria uma contribuição para a facção. A vítima então deixou de responder às mensagens e procurou a polícia.

O caso foi registrado na delegacia como extorsão e deverá ser investigado.