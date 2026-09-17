O desvio de encomendas nas agências dos Correios em Mato Grosso do Sul, levou a Polícia Federal deflagrar a operação 'Malote Fantasma', nesta quinta-feira, dia 17.

O cumprimento de mandado de busca e apreensão aconteceu na cidade de Iguatemi, para apurar a prática de crime contra a Administração Pública, em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).

As investigações tiveram início a partir de notícia-crime formulada pela própria empresa pública, que identificou objetos postais extraviados em agências dos Correios do interior do estado, no período de 2023 a 2025.

As diligências apontam para a suspeita de que os extravios podem ter acontecido durante o transporte das encomendas.