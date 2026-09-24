Mulher, de 54 anos, ficou gravemente ferida após a motocicleta em que estava com o marido colidir com uma capivara morta na pista da BR-163, na entrada de São Gabriel do Oeste.

O acidente aconteceu por volta da 1h desta quarta-feira (23), quando o casal retornava do trabalho. Com o impacto, a mulher, que estava na garupa, foi arremessada e encontrada inconsciente.

Ela sofreu ferimentos na cabeça e na mandíbula, além de escoriações pelo corpo. Um dos cortes na região frontal tinha aproximadamente 9 centímetros.

Segundo o site Idest, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, onde precisou ser intubada. Diante da gravidade dos ferimentos, uma vaga foi solicitada para transferência a Campo Grande.

Ainda durante a madrugada, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa da Capital, onde permaneceu sob atendimento médico. O acidente aconteceu próximo a uma lombada eletrônica, na entrada do município.