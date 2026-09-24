Polícia
Mulher fica gravemente ferida após bater em capivara na BR-163, em Sâo Gabriel
Ela estava com o marido retornando do trabalho quando acidente aconteceu
Mulher, de 54 anos, ficou gravemente ferida após a motocicleta em que estava com o marido colidir com uma capivara morta na pista da BR-163, na entrada de São Gabriel do Oeste.
O acidente aconteceu por volta da 1h desta quarta-feira (23), quando o casal retornava do trabalho. Com o impacto, a mulher, que estava na garupa, foi arremessada e encontrada inconsciente.
Ela sofreu ferimentos na cabeça e na mandíbula, além de escoriações pelo corpo. Um dos cortes na região frontal tinha aproximadamente 9 centímetros.
Segundo o site Idest, a vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste, onde precisou ser intubada. Diante da gravidade dos ferimentos, uma vaga foi solicitada para transferência a Campo Grande.
Ainda durante a madrugada, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa da Capital, onde permaneceu sob atendimento médico. O acidente aconteceu próximo a uma lombada eletrônica, na entrada do município.