Três pessoas foram presas preventivamente nesta segunda-feira (28), em uma investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sobre o furto de equipamentos de informática pertencentes a um órgão público. Os investigados tinham vínculo empregatício com uma empresa terceirizada que prestava serviços à instituição.

Segundo o MPMS, os suspeitos teriam utilizado o acesso a áreas restritas, obtido por meio do trabalho, para retirar os equipamentos. Os bens furtados seriam posteriormente comercializados, inclusive por meio de plataformas de vendas na internet.

A investigação também apontou que os envolvidos teriam adotado medidas para dificultar a apuração dos crimes. A circunstância foi considerada na decisão que determinou as prisões preventivas.

A ação foi realizada pela 11ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, com apoio da Unidade de Investigação de Crimes Cibernéticos (UICC). As investigações continuam para esclarecer a dinâmica dos furtos, identificar a extensão dos prejuízos e tentar recuperar os bens.