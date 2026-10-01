Homem, de 30 anos, foi detido e encaminhado para a delegacia na noite desta quarta-feira, dia 30, após se envolver em uma confusão em um hotel, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Ele teria ameaçado uma mulher, de 40 anos, de estupro.

Ele também causou demais desordens, pois arremessou objetos contra estruturas do estabelecimento e chegou a entrar em vias de fato com funcionários.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem havia se hospedado no local no começo da noite e permaneceu no quarto até aproximadamente 22h. Depois, teria ido para uma área comum e passado a apresentar comportamento agressivo contra um homem, de 60 anos e outro de 37, que trabalhavam no estabelecimento.

Durante a confusão, o hóspede teria arremessado um cinzeiro e um extintor contra uma porta de vidro e a porta do elevador. Ao perceber a movimentação, a mulher tentou intervir e, segundo o relato, foi ameaçada de estupro pelo homem, que ainda teria feito menção de avançar contra ela.

Quando os policiais chegaram, o homem já estava contido pelos envolvidos e apresentava escoriações no rosto. Conforme o boletim, ele estava bastante agitado, com sinais aparentes compatíveis com possível uso de entorpecentes, e resistiu às ordens da equipe, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemas.

O homem foi encaminhado à delegacia e, em entrevista, afirmou que havia tido um “surto psicótico”. O caso foi registrado como ameaça, dano, vias de fato e resistência.