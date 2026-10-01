Mulher, de 39 anos, foi socorrida nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, dia 1°, após ser agredida e arrastada durante um ataque na rua Mestre Ari, no bairro Seac, em Ladário.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima caída no chão, acompanhada do marido. Ela contou que foi atacada por uma pessoa ligada ao relacionamento anterior do atual companheiro.

Com isso, além das agressões, ela foi arrastada. A mulher apresentava escoriações no pé esquerdo e reclamava de dores no ombro direito, com suspeita de luxação.

Segundo o site Diário Corumbaense, os bombeiros também verificaram a informação inicial de que ela teria ficado desacordada e sido atingida na cabeça por uma barra de ferro, mas não encontraram lesões aparentes na região.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica.