Um equipamento de ultrassom microfocado avaliado em R$ 450 mil foi recuperado pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (30), em Campo Grande, após ser usado irregularmente como garantia para o pagamento de uma dívida pessoal.

O equipamento havia sido sublocado diversas vezes até chegar às mãos de uma clínica de estética localizada em um condomínio empresarial na Avenida Afonso Pena. A última locatária não teria devolvido o maquinário no prazo e o repassou para quitar uma dívida relacionada a um empréstimo a juros.

Ao descobrir onde o equipamento estaria, a vítima acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram à clínica, porém, o ultrassom já havia sido retirado do local. A versão apresentada pela proprietária sobre o paradeiro do equipamento também não teria correspondido aos fatos.

Durante a ocorrência, as vítimas entraram em contato com o suposto detentor do maquinário, que teria exigido R$ 8,5 mil para devolvê-lo. Diante do desaparecimento do equipamento, o caso foi levado à 3ª DP, que iniciou as diligências para localizar o bem.

Os investigadores conseguiram identificar o paradeiro do ultrassom e recuperaram o equipamento, que foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e continuidade das investigações.