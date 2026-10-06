Cinco pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil e denunciadas pelo Ministério Público por envolvimento em um esquema de extorsão a partir de falsos anúncios de acompanhantes na internet. A investigação foi conduzida pela Seção de Investigações Gerais da Delegacia Regional de Polícia de Naviraí.

O caso começou após uma vítima encontrar um anúncio e entrar em contato pelo WhatsApp. Após ser orientada a fazer um PIX de R$ 300, ela foi até o endereço indicado, mas não encontrou a mulher anunciada e o suposto serviço não foi realizado.

Depois disso, a vítima passou a receber mensagens de outro número. O autor dizia fazer parte de um “comando”, afirmava ter dados pessoais dela e fazia ameaças contra ela e familiares, exigindo novos pagamentos. Com medo, a vítima transferiu mais R$ 70, mas as ameaças continuaram.

Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que o mesmo número utilizado no primeiro contato aparecia em anúncios publicados em diferentes cidades e estados, com nomes e fotos diferentes. Foram identificados perfis em Naviraí, Ponta Porã, Cosmópolis, em São Paulo, e Rio de Janeiro.

O levantamento também apontou ligações entre os números usados, os anúncios e movimentações financeiras. Os dois pagamentos feitos pela vítima foram destinados a uma conta bancária pertencente a um dos investigados.

Foram indiciados D.S.R., 31 anos; V.S.P., 27; I.S.G., 28; J.S.P., 31; e E.A.C., 25 anos. Eles foram denunciados pelo crime de extorsão praticada por duas ou mais pessoas.