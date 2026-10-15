A Guarda Civil Metropolitana recuperou um Volkswagen Gol com registro de roubo e uma televisão de 60 polegadas na noite de quarta-feira (14), em Campo Grande. Três adultos e um adolescente foram encaminhados à delegacia devido ao envolvimento em furtos a residências.

A ação começou após a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) receber informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO-MS) sobre um Gol prata que estaria sendo usado nos crimes. Durante patrulhamento na região do Prosa, a equipe localizou o veículo. O motorista tentou fugir, mas foi abordado na Avenida Mato Grosso.

Segundo a GCM, um adolescente dirigia o carro e estava acompanhado de dois adultos. Após consulta, os agentes confirmaram que o veículo tinha registro de roubo. Os ocupantes teriam relatado que procuravam outras casas na região para cometer novos furtos.

Durante a abordagem, o adolescente indicou um imóvel onde estaria uma televisão levada de uma residência. Uma familiar entregou o aparelho de 60 polegadas aos guardas. Ele também apontou um homem que teria participado de outro furto naquela tarde, e a equipe foi até o endereço indicado para localizá-lo.

Os quatro foram apresentados na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, junto com a televisão e outros materiais recolhidos. O carro foi removido e encaminhado à Defurv (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos)