Homem, de 33 anos, foi assassinado a tiros dentro de uma residência, na noite do último domingo, dia 18, em Naviraí. O crime aconteceu após recusar um convite para beber.

O suspeito chegou no imóvel, na rua Bandeirantes, e chamou a vítima para sair e beber. Porém, o homem estava no quarto com a companheira, quando ao dizer que não sairia, foi surpreendido pelos disparos efetuados pela janela pelo atirador, que invadiu a residência.

A vítima foi encontrada caída entre a cama e o chão, com ferimentos na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou a morte no local. A companheira ainda tentou identificar o atirador, porém conseguiu observar apenas características das roupas e a motocicleta utilizada na fuga.

Uma testemunha também relatou ter visto um homem entrar pelo portão e correr logo após os disparos. O suspeito teria fugido em uma motocicleta escura, seguindo em direção ao centro da cidade. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas ninguém foi localizado.

O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado para saber a autoria.