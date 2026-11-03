As equipes do Corpo de Bombeiros retomaram nesta terça-feira (3) as buscas por João Luiz dos Santos, de 56 anos, desaparecido após a caminhonete em que estava afundar no Rio Ivinhema, na região da MS-141, entre Angélica e Nova Andradina.

A companheira dele, Estela Thomazetto, de 48 anos, foi encontrada morta dentro do veículo durante as buscas realizadas na segunda-feira (2). A caminhonete foi localizada submersa a aproximadamente seis metros de profundidade, e uma das portas estava aberta.

Conforme relatos de testemunhas, o casal teria consumido bebidas alcoólicas em um estabelecimento próximo ao rio antes de seguir viagem. A suspeita de ingestão de álcool deverá ser apurada pelas autoridades.

Segundo o site IviAgora, os bombeiros continuam realizando buscas nas imediações do ponto onde o veículo afundou, com apoio de equipes especializadas em salvamento aquático. João Luiz ainda não foi localizado.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.