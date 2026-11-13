Paulo Ricardo Benites, de 39 anos, morreu após ser baleado por um policial militar na noite desta quinta-feira (12), no bairro Parque Nova Dourados, em Dourados.

Ele havia sido preso em flagrante após tentar agredir a ex-companheira, de 36 anos, e teria tentado retirar a pistola da cintura de um dos militares durante a abordagem.

A mulher manteve um relacionamento de aproximadamente dez meses com Paulo e estava separada dele há cerca de três. Apesar do término, os dois continuavam morando no mesmo terreno, na Rua Iva de Mattos, em residências diferentes.

Segundo o Dourados News, na noite de quinta-feira, o homem teria xingado a ex-companheira e, posteriormente, invadido a casa dela, onde tentou agredi-la. O filho adolescente da vítima acionou a Polícia Militar. Ao chegar ao local, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que inicialmente teria obedecido às ordens.

No entanto, durante os procedimentos para conduzi-lo à viatura, Paulo passou a resistir à abordagem. Um dos militares tentou utilizar uma espingarda calibre 12 com munição não letal, mas o homem teria segurado a arma e tentado alcançar a pistola que estava na cintura do policial.

Diante da situação, o militar largou a espingarda, sacou a pistola e efetuou disparos contra Paulo. Ferido, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Vida, mas não resistiu. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e será investigada.