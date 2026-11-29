Uma mulher e um homem foram presos pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), suspeitos de envolvimento no furto de um aparelho celular em um supermercado localizado na Rua Teobaldo Kaffer, no bairro São Caetano, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (29).

Segundo a GCM, por meio das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, foi possível identificar a suspeita e levantar informações sobre seu possível paradeiro.

Com base nas informações, os agentes foram até uma residência na Rua Eugênia da Costa Lima, onde a mulher estaria hospedada. Ao retornar ao imóvel e perceber a presença da viatura, ela fugiu em uma motocicleta acompanhada de um homem, também apontado como envolvido no furto.

A equipe conseguiu abordar a dupla no cruzamento das ruas Sebastião Soares de Carvalho e Sebastião da Costa Lima. Questionados pelos agentes, os suspeitos informaram que o aparelho celular havia sido vendido em um local no Jardim Campo Nobre, mas não souberam indicar o endereço exato.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC-CEPOL), onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado mediante concurso de pessoas.

Dois presos | Foto: WhatsApp | JD1

A GCM reforça que a população pode comunicar situações suspeitas ou solicitar atendimento por meio da central de emergência 153, que funciona 24 horas por dia.

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