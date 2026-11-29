Judiciário
Número de processos distribuídos no TJMS cresce e supera marca de 2025
Número registrado em 2026 já é o maior da série apresentada pelo Tribunal, iniciada em 2021
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) registrou 109.244 processos distribuídos às Câmaras e Seções cíveis e criminais até esta sexta-feira (27). O volume já supera o total contabilizado durante todo o ano de 2025, quando foram registrados 94.210 processos.
Segundo o TJMS, o Judiciário sul-mato-grossense enfrenta um volume cada vez maior de demandas, mas o crescimento da movimentação processual não tem provocado atrasos na distribuição dos processos em segundo grau.
A média mensal de distribuições também aumentou. Em 2025, eram aproximadamente 8 mil processos por mês. Neste ano, o número passou para cerca de 10 mil. A comparação entre novembro dos dois anos reforça esse cenário: em novembro de 2025, foram distribuídos 8.068 processos durante todo o mês. Já em 2026, até o dia 27, o total chegou a 9.893.
O crescimento pode ser observado no histórico de distribuição dos últimos cinco anos:
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2021: 86.478 processos;
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2022: 96.335 processos;
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2023: 97.848 processos;
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2024: 94.876 processos;
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2025: 94.210 processos;
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2026: 109.244 processos, até 27 de novembro.
O aumento da demanda também é expressivo na Vice-Presidência do Tribunal. Em 2026, já foram distribuídos 33.393 recursos, enquanto em 2025 o total foi de 25.928, representando um crescimento de aproximadamente 28,8%.
A média mensal, que era de cerca de 2 mil recursos no ano passado, passou para aproximadamente 3 mil neste ano, evidenciando o aumento do fluxo de trabalho também nessa unidade.
Paralelamente ao crescimento da demanda, o TJMS avança na expansão do sistema eproc. Desde julho de 2026, os recursos e as ações originárias da área cível passaram a ser distribuídos também pela nova plataforma, além das distribuições realizadas pelo Sistema de Automação da Justiça (SAJ).
Entre julho e novembro, foram distribuídos 1.024 processos no eproc 2º grau, que atualmente conta com um acervo de 763 feitos.
A implantação do novo sistema representa mais um passo na modernização dos serviços judiciários, com a ampliação das ferramentas tecnológicas utilizadas no processamento e na tramitação das demandas.
Mesmo diante do aumento expressivo no número de processos, a distribuição em segundo grau permanece em dia, sem acúmulo de feitos aguardando distribuição.
De acordo com o Tribunal, o resultado é fruto do trabalho dos servidores da Secretaria Judiciária, que desenvolveram e aperfeiçoaram um fluxo de trabalho otimizado para atender à crescente demanda. A organização das rotinas, a eficiência dos procedimentos e o comprometimento da equipe são apontados como fundamentais para garantir a regularidade e a agilidade na distribuição dos processos.
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