O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) registrou 109.244 processos distribuídos às Câmaras e Seções cíveis e criminais até esta sexta-feira (27). O volume já supera o total contabilizado durante todo o ano de 2025, quando foram registrados 94.210 processos.

Segundo o TJMS, o Judiciário sul-mato-grossense enfrenta um volume cada vez maior de demandas, mas o crescimento da movimentação processual não tem provocado atrasos na distribuição dos processos em segundo grau.

A média mensal de distribuições também aumentou. Em 2025, eram aproximadamente 8 mil processos por mês. Neste ano, o número passou para cerca de 10 mil. A comparação entre novembro dos dois anos reforça esse cenário: em novembro de 2025, foram distribuídos 8.068 processos durante todo o mês. Já em 2026, até o dia 27, o total chegou a 9.893.

O crescimento pode ser observado no histórico de distribuição dos últimos cinco anos:

2021: 86.478 processos;

2022: 96.335 processos;

2023: 97.848 processos;

2024: 94.876 processos;

2025: 94.210 processos;

2026: 109.244 processos, até 27 de novembro.

O aumento da demanda também é expressivo na Vice-Presidência do Tribunal. Em 2026, já foram distribuídos 33.393 recursos, enquanto em 2025 o total foi de 25.928, representando um crescimento de aproximadamente 28,8%.

A média mensal, que era de cerca de 2 mil recursos no ano passado, passou para aproximadamente 3 mil neste ano, evidenciando o aumento do fluxo de trabalho também nessa unidade.

Paralelamente ao crescimento da demanda, o TJMS avança na expansão do sistema eproc. Desde julho de 2026, os recursos e as ações originárias da área cível passaram a ser distribuídos também pela nova plataforma, além das distribuições realizadas pelo Sistema de Automação da Justiça (SAJ).

Entre julho e novembro, foram distribuídos 1.024 processos no eproc 2º grau, que atualmente conta com um acervo de 763 feitos.

A implantação do novo sistema representa mais um passo na modernização dos serviços judiciários, com a ampliação das ferramentas tecnológicas utilizadas no processamento e na tramitação das demandas.

Mesmo diante do aumento expressivo no número de processos, a distribuição em segundo grau permanece em dia, sem acúmulo de feitos aguardando distribuição.

De acordo com o Tribunal, o resultado é fruto do trabalho dos servidores da Secretaria Judiciária, que desenvolveram e aperfeiçoaram um fluxo de trabalho otimizado para atender à crescente demanda. A organização das rotinas, a eficiência dos procedimentos e o comprometimento da equipe são apontados como fundamentais para garantir a regularidade e a agilidade na distribuição dos processos.

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