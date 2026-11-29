Embora o casamento infantil seja proibido antes dos 16 anos, 34.202 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos viviam em algum tipo de união conjugal no Brasil. Os dados são do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em novembro de 2025.

O levantamento evidencia que o problema vai além dos registros oficiais de casamento e também está presente em relações informais, muitas vezes naturalizadas pela sociedade e pelas próprias famílias.

Quando o recorte de idade é ampliado para a faixa de 10 a 17 anos, o número de crianças e adolescentes em algum tipo de união conjugal chega a 387.301 no Brasil, quantidade dez vezes maior. Desse total, 82,4% são meninas.

Em Pernambuco, foram registrados 23.302 casos, colocando o estado na quarta posição do ranking brasileiro. À frente aparecem São Paulo, com 42.723 registros; Pará, com 30.825; e Bahia, com 30.245. Os dados do IBGE foram trabalhados e publicados pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), agência de desenvolvimento internacional da Organização das Nações Unidas (ONU).

O que diz a legislação

A Lei nº 13.811/2019 alterou o artigo 1.520 do Código Civil e estabeleceu a proibição do casamento de pessoas menores de 16 anos, sem exceções, inclusive em situações de gravidez ou mediante autorização dos pais ou responsáveis.

A proibição está fundamentada no princípio da proteção integral, previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A legislação assegura a crianças e adolescentes o direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária, além da proteção contra todas as formas de negligência, exploração e violência.

A gravidez de uma adolescente não autoriza o casamento antes dos 16 anos nem justifica a imposição de responsabilidades conjugais precoces.

Além disso, qualquer relação sexual ou ato libidinoso praticado com pessoa menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A do Código Penal, independentemente de consentimento, relacionamento amoroso, autorização familiar ou ocorrência de gravidez.

Como denunciar

Casos de casamento infantil, violência sexual ou qualquer outra violação dos direitos de crianças e adolescentes podem ser denunciados ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, à Polícia Civil ou pelo Disque 100, serviço nacional de recebimento de denúncias de violações de direitos humanos.

(*) Com informações do Ministério Público do Estado de Pernambuco (MPPE)

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