Antes mesmo de morrer ao confrontar equipes do Choque da Polícia Militar, Vantuir Chaves, de 40 anos, que atirou e matou os ex-sogros em Maracaju, já aparecia em fotografias ostentando uma arma de fogo. O homem também era acusado de ameaçar a ex-companheira, que havia registrado boletins de ocorrência por violência doméstica.

Na manhã deste sábado (14), após morrer em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, uma pistola calibre 9 mm foi apreendida com ele, e é apontada como sendo possivelmente a arma usada no duplo homicídio da noite de quinta-feira (12), que vitimou o policial militar aposentado Arinaldo Serafim Santana e a esposa dele, Rosangela Nicoletti.

Além da pistola, os militares apreenderam uma motocicleta Honda Bros 160, apontada no registro policial como instrumento de delito.

O confronto ocorreu por volta das 6h40 deste sábado (14), no cruzamento da Rua Nestor Pires com a Avenida Marechal Floriano, nas proximidades do Hotel Plaza. Segundo informações preliminares, Vantuir teria reagido à voz de prisão e trocado tiros com os policiais. Ele foi atingido e morreu no local.

Histórico de ameaças

Conforme a Polícia Militar, Vantuir não aceitava o fim do relacionamento de aproximadamente 16 anos com Karina, filha das vítimas. Após a separação, ele teria passado a ameaçá-la e insistir na retomada da união.

O comandante do Batalhão de Choque, major Cleyton da Silva, confirmou que Karina já havia registrado boletins de ocorrência por violência doméstica contra o ex-marido.

O irmão de Vantuir também havia sido preso no sábado anterior ao duplo homicídio, após ameaçar Karina com uma arma de fogo.

Arinaldo e Rosangela foram assassinados em uma conveniência de Maracaju. Vantuir era apontado como o principal suspeito do crime.