Polícia
Antes de confronto com o Choque em Maracaju, homem que matou ex-sogros já ostentava arma em fotos
Além da pistola, os militares apreenderam uma motocicleta Honda Bros 160
Antes mesmo de morrer ao confrontar equipes do Choque da Polícia Militar, Vantuir Chaves, de 40 anos, que atirou e matou os ex-sogros em Maracaju, já aparecia em fotografias ostentando uma arma de fogo. O homem também era acusado de ameaçar a ex-companheira, que havia registrado boletins de ocorrência por violência doméstica.
Na manhã deste sábado (14), após morrer em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, uma pistola calibre 9 mm foi apreendida com ele, e é apontada como sendo possivelmente a arma usada no duplo homicídio da noite de quinta-feira (12), que vitimou o policial militar aposentado Arinaldo Serafim Santana e a esposa dele, Rosangela Nicoletti.
Além da pistola, os militares apreenderam uma motocicleta Honda Bros 160, apontada no registro policial como instrumento de delito.
O confronto ocorreu por volta das 6h40 deste sábado (14), no cruzamento da Rua Nestor Pires com a Avenida Marechal Floriano, nas proximidades do Hotel Plaza. Segundo informações preliminares, Vantuir teria reagido à voz de prisão e trocado tiros com os policiais. Ele foi atingido e morreu no local.
Histórico de ameaças
Conforme a Polícia Militar, Vantuir não aceitava o fim do relacionamento de aproximadamente 16 anos com Karina, filha das vítimas. Após a separação, ele teria passado a ameaçá-la e insistir na retomada da união.
O comandante do Batalhão de Choque, major Cleyton da Silva, confirmou que Karina já havia registrado boletins de ocorrência por violência doméstica contra o ex-marido.
O irmão de Vantuir também havia sido preso no sábado anterior ao duplo homicídio, após ameaçar Karina com uma arma de fogo.
Arinaldo e Rosangela foram assassinados em uma conveniência de Maracaju. Vantuir era apontado como o principal suspeito do crime.