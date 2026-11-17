Operação Guardião do Rio
PF deflagra operação para retirar ocupações irregulares às margens do Rio Paraguai em MS
Ação em Corumbá reúne Polícia Federal, Ibama, Marinha e Exército e prevê retirada e demolição de estruturas
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (17), a primeira fase da Operação Guardião do Rio, em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de combater ocupações irregulares às margens do Rio Paraguai.
Segundo a PF, a atuação é integrada e conta com a participação da Polícia Federal, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro. As intervenções estão previstas em nove pontos previamente identificados e mapeados, com base em critérios técnicos, ambientais e jurídicos.
Além da retirada e demolição das estruturas, os materiais e resíduos resultantes são recolhidos e encaminhados para destinação adequada, evitando o acúmulo de entulho em áreas ambientalmente sensíveis. A operação busca reduzir os impactos das ocupações irregulares, impedir a consolidação dessas estruturas e contribuir para a proteção e recuperação ambiental das margens do rio.
A iniciativa também visa contribuir para a prevenção de queimadas e incêndios florestais no Pantanal, reduzindo a presença humana e práticas inadequadas de utilização do fogo em regiões remotas.
A seleção dos locais considera as características das situações identificadas e critérios técnicos e operacionais, independentemente da condição econômica dos ocupantes ou do padrão construtivo das edificações.
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