Um homem de 28 anos foi preso nesta terça-feira (24) transportando 1.280 quilos de maconha em uma Fiat Toro furtada. A abordagem foi realizada por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na BR-060, em Sidrolândia, após o motorista desobedecer a uma ordem de parada e tentar fugir.

Durante o acompanhamento, o condutor trafegou em alta velocidade e chegou a dirigir pela contramão em vários momentos. Próximo ao trevo de acesso à cidade, ele perdeu o controle da caminhonete, saiu da pista e bateu contra troncos e montes de areia. Em seguida, abandonou o veículo e tentou escapar a pé por uma plantação de soja, mas acabou alcançado pelos policiais.

Questionado, o homem afirmou que recebeu a caminhonete já carregada nas proximidades de Antônio João e que ganharia R$ 10 mil para transportar a droga até Campo Grande.

Na checagem, os policiais constataram que a Fiat Toro utilizava placas falsas e havia sido furtada em Presidente Prudente (SP), em maio deste ano.

O suspeito, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia. Conforme o DOF, o prejuízo estimado ao crime é de R$ 2,7 milhões.