A Polícia Penal de Mato Grosso do Sul realizou cerca de 80 megaoperações de vistoria em presídios estaduais ao longo de 2026. As ações, conhecidas como operações pente-fino, buscam apreender materiais ilícitos, identificar ameaças e impedir que organizações criminosas utilizem as unidades prisionais para continuar coordenando atividades ilegais.

Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), as fiscalizações alcançaram unidades da Capital e do interior. Atualmente, o sistema penitenciário estadual reúne mais de 19,2 mil pessoas em celas físicas, além de outras 6,2 mil sob monitoração eletrônica.

Entre as principais ações realizadas neste ano estão diferentes fases da Operação MUTE, a MUTE Pantanal e a Operação Nêmesis. As intervenções envolvem equipes especializadas e trabalho de inteligência para localizar celulares, drogas, armas artesanais e outros materiais proibidos.

Além das vistorias, a Polícia Penal realizou 16 operações Modo Avião em 2026. As ações utilizam recursos tecnológicos para identificar sinais de telefonia móvel e combater a comunicação clandestina dentro dos presídios.

O trabalho também envolve o Comando de Operações Penitenciárias (COPE) e a Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (GISP). Durante as operações, os policiais fiscalizam não apenas as celas, mas também pátios, telhados, corredores e outras dependências das unidades.

De acordo com a direção da Agepen, a retirada de celulares é uma das medidas importantes para interromper possíveis canais de golpes, extorsões, articulação do tráfico de drogas e transmissão de ordens criminosas para fora dos presídios.

As grandes operações complementam as vistorias realizadas diariamente pelos policiais penais, dentro da estratégia de reforçar a segurança e impedir que atividades criminosas tenham continuidade a partir do sistema penitenciário.