Três armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Civil durante uma investigação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nesta quarta-feira (25), em Bonito e Nioaque. Dois homens foram conduzidos à delegacia durante o cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão.

A investigação começou após uma mulher procurar a Delegacia de Polícia de Bonito e relatar episódios de intimidação, perseguição e ameaças depois do término de um relacionamento.

Diante das informações reunidas, a Polícia Civil solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão para localizar armas de fogo que poderiam representar risco à integridade física da vítima. As ordens foram autorizadas pelo Poder Judiciário.

Durante as diligências, os policiais apreenderam dois revólveres e uma arma longa. Os dois indivíduos conduzidos foram apresentados na Delegacia de Nioaque para os procedimentos cabíveis.

A operação contou com equipes das delegacias de Bonito e Nioaque, além do apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF).